"الفيفا" يمنع إقامة مباريات في روسيا والمنتخب سيشارك تحت اسم الاتحاد الروسي

"الاتحاد لن ينظم أي مباريات دولية في روسيا ولن يسمح للفريق برفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني في مبارياته"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس الأحد، أن المنتخب الوطني الروسي لن يشارك تحت اسم روسيا بل سيكون تحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم وستقام مبارياته "على ملاعب محايدة" ودون جماهير كجزء من العقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشار الاتحاد إلى أنه لن ينظم أي مباريات دولية في روسيا ولن يسمح للفريق برفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني في مبارياته التي سيخوضها خارج أرضه.

وجاء قرار الاتحاد الدولي للعبة في أعقاب مطالبة نويل لوغريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الفيفا، أمس الأحد، باستبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم لكرة القدم، بعد غزو أوكرانيا.

وكانت بولندا والسويد والتشيك قد رفضوا مواجهة روسيا الشهر الوشيك في الملحق الفاصل المؤهل لمونديال قطر خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول المقبلين.