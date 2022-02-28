الفيفا: استبعاد روسيا من كأس العالم لكرة القدم على خلفية غزو أوكرانيا

يحرم القرار المنتخب الروسي من خوض الملحق المؤهل إلى مونديال قطر 2022 ضد بولندا ومنتخب السيدات من كأس أوروبا

استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) روسيا من كأس العالم للعبة الإثنين، بموازاة القرار بإيقاف كل المنتخبات الروسية الوطنية وأنديتها "حتى إشعار آخر"، على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا، وذلك في بيان مشترك مع الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا).

ويحرم القرار المنتخب الروسي من خوض الملحق المؤهل إلى مونديال قطر 2022 ضد بولندا، علماً بأنه كان سيستضيف الأخيرة في 24 آذار/مارس المقبل، وينسحب القرار كذلك على منتخب السيدات الذي سيحرم من المشاركة في كأس أوروبا المقررة في إنجلترا في تموز/يوليو المقبل.

وأعلن قبلاً عن استبعاد نادي سبارتاك موسكو، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، وتحديداً من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وجاء في البيان المشترك "كرة القدم هنا متضامنة ومُساندة كلياً لجميع الأشخاص المصابين في أوكرانيا. يأمل الرئيسان (لفيفا وويفا) في أن يتحسن الوضع في أوكرانيا بطريقة جدية وسريعة من أجل أن تكون كرة القدم مجدداً عامل وحدة وسلام بين الشعوب".

وقبل ذلك أوصت اللجنة التنفيذية التابعة لللجنة الأولمبية الدولية بحظر مشاركة روسيا وبيلاروس في المسابقات الرياضية، احتجاجًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت اللجنة الاولمبية الدولية في بيان "من أجل حماية نزاهة المسابقات الرياضية العالمية ومن أجل سلامة جميع المشاركين، توصي اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية الدولية ومنظمي الأحداث الرياضية بعدم دعوة أو السماح بمشاركة الرياضيين والمسؤولين الروس والبيلاروس في المسابقات الدولية".