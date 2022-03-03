المغرب: منتخب الكاراتيه يشارك في بطولة "أبراهام للسلام" بإسرائيل ويوقع اتفاقية مع مسؤولي الاتحاد الإسرائيلي

على هامش البطولة، وقع نائب رئيس الاتحاد المغربي سعيد شراط، اتفاقية مع مسؤولي الاتحاد الإسرائيلي.

كشفت الجامعة الملكية المغربية لرياضة الكاراتيه على أن منتخب المملكة شارك في بطولة ودية (أبراهام للسلام الأولى لسنة 2022 ) استضافتها إسرائيل في إسرائيل بين 24 و26 فبراير/شباط المنصرم، وعلى هامش البطولة، وقع نائب رئيس الاتحاد المغربي سعيد شراط، اتفاقية مع مسؤولي الاتحاد الإسرائيلي.

و عرفت بطولة (أبراهام للسلام الأولى لسنة 2022 )مشاركة ممارسين من المغرب وإيطاليا وإسرائيل، وشكلت فرصة لتبادل الخبرات”.وهذه هي أول مشاركة رياضية من نوعها منذ أن أعلنت إسرائيل والمغرب، في 10ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

وأوضحن الجامعة أن “الهدف من الاتفاقية هو تأكيد الروابط الوثيقة بين الطرفين وتطوير الكراطي (الكاراتيه) عن طريق تنظيم دورات تدريبية ومسابقات ودية”.

ومن أصل 22 دولة عربية ترتبط تلك الدول الأربع ومصر والأردن بعلاقات رسمية معلنة مع إسرائيل