جدال حاد في برشلونة حول استمرار تراوري في حال قدوم هالاند

هل يستمر تراوري مع برشلونة؟

أكدت صحيفة "as" الإسبانية أن برشلونة يريد أن يأخذ المزيد من الوقت لاتخاذ القرار النهائي بخصوص تفعيل بند الشراء في عقد إعارة اللاعب.

ويأتي ذلك بسبب الحالة المالية للنادي، التي لا تجعل الأمور سهلة عليه لدفع 30 مليون يورو الصيف القادم من دون التفكير جيدًا.

وقدم أداما تراوري جناح وولفرهامبتون المعار إلى برشلونة مستويات مميزة، ولكن هذا لا يعني أن استمراره مع الفريق الكتالوني أصبح مضمونًا بنسبة 100%. تراوري انضم لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وكان من ضمن المفاجآت العظيمة لفريق المدرب تشافي هيرنانديز.

وساهم اللاعب في تحسن مستوى الفريق بشكل ملحوظ، بالتعاون مع باقي الصفقات الأخرى مثل فيران توريس وبيير أوباميانج وداني ألفيش.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة سيتعامل مع كل خطوة في الميركاتو الصيفي بحذر، من أجل توفير الأموال الكافية للتعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند.