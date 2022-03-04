الاتحاد هي شركة الطيران التي ترعى أيضًا بطل إنجلترا مانشستر سيتي

سافر رئيس نادي مكابي حيفا الاسرائيلي يعقوب شاحار سرًا امس الخميس، على متن طائرة خاصة إلى الإمارات في محاولة لإبرام رعاية ضخمة للنادي مع شركة طيران الاتحاد، راعية بطل إنجلترا مانشستر سيتي. بحسب ما نشر موقع Ynet الاسرائيلي.

وهي شركة الطيران الوطنية لإمارة أبوظبي ، ومالكها رئيس الإمارات وأمير أبوظبي الشيخ خليفة بن زيد آل نهيان، الذي يعتبر من أبرز القادة العرب. بحيث تقدر ثروة العائلة بأكثر من 150 مليار دولار. وشركة طيران أبوظبي الوطنية هي الراعي الرسمي لنادي مانشستر سيتي وملعب الفريق يحمل اسمها.

صعد شاحار على متن الطائرة الخاصة مع نائبه عوزي مور، والرئيس التنفيذي عساف بن دوف، والمدير المحترف غال ألبيرمان، للقاء برؤساء شركات الطيران في طريقهم لإبرام اتفاقية رعاية بملايين اليوروهات، والتي من المتوقع أن تغير تمامًا ميزان القوى في البلاد بالنسبة لكرة القدم الاسرائيلية.

وقالت مكابي حيفا: إن رؤساء مجموعة "مئير" ، وهي شركة سيارات، ورؤساء مكابي حيفا ، توجهوا أمس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماع مع نظرائهم من شركة "العين".