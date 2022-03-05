ليفربول يقترب من مانشستر سيتي ورباعية لتشلسي في مرمى بيرنلي

اتخم تشلسي شباك مضيفه بيرنلي برباعية نظيفة السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة انكلترا

شدد ليفربول الخناق على مانشستر سيتي المتصدر بتقليص الفارق عنه الى 3 نقاط اثر تغلبه على وست هام 1-صفر السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم التي شهدت انتصارا كاسحا لتشلسي على بيرنلي برباعية نظيفة.

ونجح ليفربول في افتتاح التسجيل بعد لعبة مشتركة رائعة بين البرتغالي لويس دياس والغيني نابي كيتا وارنولد الذي مرر كرة ماكرة داخل المنطقة تابعها السنغالي ساديو مانيه داخل الشباك (27).

على ملعب "انفيلد"، دخل ليفربول مباراته مع وست هام وهو في افضل حال بعد ان فاز في مبارياته الست الاخيرة في الدوري مسجلا 18 هدفا ولم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط.

واتخم تشلسي شباك مضيفه بيرنلي برباعية نظيفة السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم ليعزز مركزه الثالث.

ورفع تشلسي رصيده إلى 53 نقطة متقدماً بفارق 6 نقاط عن مانشستر يونايتد الرابع الذي يخوض مباراة الديربي ضد مانشستر سيتي الأحد.

وشأنه في ذلك شأن جميع قادة فرق الدوري الانكليزي، حمل الإيطالي جورجينيو شارة بألوان العلم الأوكراني تضامناً معها بعد الغزو الروسي عليها، علماً بأن مالكه هو الروسي رومان أبراموفيتش الذي وضع ناديه للبيع خوفاً من عقوبات قد تطاله نظراً لقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.