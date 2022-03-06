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رياض محرز يتألق أمام يونايتد بثنائية ويقود سيتي لفوز كبير في ديربي مانشستر

i24news

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رياض محرز، لاعب مانشستر سيي ، يسجل الهدف الرابع لفريقه خلال مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ، إنجلترا ، الأحد 6 مارس 2022
AP Photo/Jon Superرياض محرز، لاعب مانشستر سيي ، يسجل الهدف الرابع لفريقه خلال مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ، إنجلترا ، الأحد 6 مارس 2022

مانشستر سيتي يقطع خطوة جديدة مهمة على طريق الدفاع عن لقبه حيث رفع رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة

سجل اللاعب الجزائري الدولي رياض محرز حاجز مواجهاته أمام مانشستر يونايتد هدفين رائعين ليشارك في قيادة فريقه مانشستر سيتي بديربي مانشستر بالتغلب على جاره يونايتد 4-1 اليوم الأحد في المرحلة 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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وقطع مانشستر سيتي خطوة جديدة مهمة على طريق الدفاع عن لقبه حيث رفع رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط أمام ليفربول الذي خاض مباراة واحدة أقل من المتصدر.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 47 نقطة في المركز الخامس بعدما مني بالهزيمة الأولى له في آخر تسع مباريات خاضها بالمسابقة.

وسجل نجم خط الوسط البلجيكي الدولي كيفن دي بروين هدفين وصنع هدفا  كما أحرز محرز اليوم أول أهدافه في مرمى مانشستر يونايتد علما بأنه خاض اليوم المباراة رقم 12 له في مواجهة الشياطين الحمر. وأضاف محرز الهدف الثالث لسيتي في الدقيقة 68 قبل أن يحرز الهدف الثاني له والرابع للفريق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وكانت المباراة اليوم استعدادا جيدا لمانشستر سيتي قبل مباراته المرتقبة أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.