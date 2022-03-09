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  • المنتخب المغربي يحقق المرتبة الثانية بعد إسبانيا وإسرائيل ثالثة في البطولة الدولية للتايكواندو G2 في بلغاريا

المنتخب المغربي يحقق المرتبة الثانية بعد إسبانيا وإسرائيل ثالثة في البطولة الدولية للتايكواندو G2 في بلغاريا

i24NEWS

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الأردني صالح الشرباتي (أزرق) والمغربي أشرف محبوبي (أحمر) يتنافسان في ربع نهائي التايكوندو رجال -80 كجم خلال أولمبياد طوكيو 2020 في طوكيو في 26 يوليو ، 2021.
Javier SORIANO / AFPالأردني صالح الشرباتي (أزرق) والمغربي أشرف محبوبي (أحمر) يتنافسان في ربع نهائي التايكوندو رجال -80 كجم خلال أولمبياد طوكيو 2020 في طوكيو في 26 يوليو ، 2021.

خلف المنتخبين الإسباني صاحب الميدالية الذهبية للفرق، فيما حل المنتخب الإسرائيلي ثالثا.

حقق المنتخب المغربي لرياضة التايكواندو، المرتبة الثانية، ضمن فعاليات البطولة الدولية "صوفيا 2022" بدولة بلغاريا، والمصنفة كجائزة من صنف G2، خلف المنتخبين الإسباني صاحب الميدالية الذهبية للفرق، فيما حل المنتخب الإسرائيلي ثالثا.

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وحققت العناصر الوطنية المغربية، في اليوم الثاني من المنافسات، ميداليتين فضيتين، من نصيب كل من عمر لكحل ونزهة العسال، وميدالية نحاسية للبطل يوسف بوعتريس، وذلك بعد تحقيق ميداليتين في اليوم الأول؛ ذهبية للبطل سفيان العصبي ونحاسية لمواطنه وصفي عبد الباسط.