رابطة الدوري الإنكليزي تجرّد الأوليغارش الروسي أبراموفيتش من إدارة نادي تشلسي

أبراموفيتش واحدًا من سبعة أوليغارش روس تعرّضوا لعقوبات من الحكومة البريطانية على خلفية غزو بلادهم لأوكرانيا

جرّدت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم السبت الروسي رومان أبراموفيتش من منصبه كمدير لنادي تشلسي الذي يملكه، بعد فرض الحكومة البريطانية عقوبات على الملياردير.

وكان أبراموفيتش واحدًا من سبعة أوليغارش روس تعرّضوا لعقوبات من الحكومة البريطانية على خلفية غزو بلادهم لأوكرانيا ولقربهم من الرئيس فلاديمير بوتين.

وتم وضع بطل أوروبا تحت قيود صارمة بسبب العقوبات المفروضة على أبراموفيتش. مُنع تشلسي من التعاقد مع لاعبين جدد أو تجديد عقود لاعبيه، بيع تذاكر المباريات أو البضائع، وذكرت وسائل إعلام عدة ان المصارف جمدت حسابات النادي اللندني وبطاقات الائتمان.

وتم تجميد جميع أصول أبراموفيتش الخميس باستثناء النادي الذي سُمح له بمواصلة "الأنشطة المتعلقة بكرة القدم".

واتخذت رابطة الدوري السبت اجراءات بحق أبراموفيتش الذي وصفته الحكومة بانه جزء من الدائرة المقربة من بوتين، على الرغم من نفيه لاي ارتباط مع الكرملين.

وكان تشلسي قال في بيان الخميس إنه "بحكم ملكيته بنسبة 100 بالمئة لنادي تشلسي والكيانات التابعة له، يخضع نادي تشلسي لنفس نظام العقوبات الذي يخضع له أبراموفيتش. لكن حكومة المملكة المتحدة أصدرت ترخيصاً عاماً يسمح لنادي تشلسي بمواصلة أنشطة معينة".

وأعلن أبراموفيتش الأسبوع الماضي أنه اتخذ القرار "الصعب للغاية" ببيع تشلسي وتعهد بأن تذهب العائدات إلى ضحايا الحرب في أوكرانيا.