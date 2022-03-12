رونالدو يعيد التوازن ليونايتد بهاتريك تاريخي وليفربول يضيق الخناق على سيتي

ورفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة من 28 مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي

ضيّق ليفربول الخناق على مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب، بفوزه الثامن توالياً على مضيفه برايتون 2-صفر السبت في المرحلة 29 من بطولة إنكلترا لكرة القدم، فيما أعاد المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو التوازن لفريقه مانشستر يونايتد بهاتريك تاريخي في مرمى توتنهام 3-2.

في المباراة الأولى، سجّل للفائز الكولومبي لويس دياس (19) والمصري محمد صلاح (61 من ركلة جزاء) الذي وقّع على الهدف الرقم 2000 لليفربول في البريميرليغ. وهذه المرة الرابعة يصل صلاح إلى حاجز العشرين هدفاً في الدوري الإنكليزي، في وقت يتفاوض مع إدارة ناديه لتجديد عقده.

وعلى ملعب "أولد ترافورد"، عاد رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد بعد غيابه عن دربي المدينة أمام جاره سيتي، وجلب التوازن إلى فريقه بهاتريك وفوز ثمين على توتنهام 3-2 في صراعه على ضمان بطاقة مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل.

وسجل رونالدو ثلاثيته في الدقائق 12 و38 و81 وبات أفضل هداف في التاريخ في المباريات الرسمية رافعاً غلته إلى 807 أهداف ماحياً الرقم السابق وهو 805 أهداف والذي كان مسجلاً باسم النمسوي التشيكوسلوفاكي جوزيف بيكان.