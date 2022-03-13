إنطلاق الرالي الدولي فينيكس فوق الأراضي التونسية في تظاهرة عالمية

تنطلق الدورة الثانية من الرالي الدولي "فينيكس" ابتداءً من 13 - 19 من الشهر الجاري، حيث سيمر الرالي بعدد كبير

أعطى وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش، إشارة انطلاق الرالي الدولي "فينيكس" في دورته الثانية، صباح اليوم الأحد، بتونس، على ما جاء في سبوتنيك.

ونقلت قناة نسمة، الأحد، عن المعز بلحسين أن وزارة السياحة في بلاده دعمت هذا الرالي العالمي، موضحا أنها حريصة على تقديم كل الإحاطة اللازمة لنجاح الرالي.

وذكر الوزير التونسي أن هذه الفعالية والتي وصفها بالتظاهرة، تأتي في سياق تنويع المنتوج والعرض السياحي، وإيلاء أهمية كبيرة للسياحة الرياضية، التي تساعد على تنشيط الدورة الاقتصادية للبلاد، وإنعاش القطاع السياحي بمختلف المناطق التي يمر عبرها السباق أو الرالي.

وتنطلق الدورة الثانية من الرالي الدولي "فينيكس" ابتداءً من 13 - 19 من الشهر الجاري، حيث سيمر الرالي بعدد كبير ومهم من جهات الجمهورية التونسية، انطلاقًا من تونس العاصمة، وصولًا إلى جنوب البلاد، بمشاركة حوالي 600 شخص من متسابقين وفنيين وطاقم تنظيم وأطقم طبية يمثلون 22 جنسية مختلفة.