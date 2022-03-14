رسميا عودة زياش ومزراوي والزلزولي إلى المنتخب المغربي

وجهت لكل من حكيم زياش ونصير مزراوي وعبد الصمد الزلزولي، والحسم سيكون يوم الخميس المقبل للإعلان عن التشكيلة

أعلن رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، عن عودة قريبة لحكيم زياش لاعب تشلسي الإنجليزي ونصير مزراوي لاعب أياكس أمستردام الهولندي، بالإضافة إلى استدعاء عبد الصمد الزلزولي، لاعب برشلونة الإسباني إلى لتعزيزتشكيلة المنتخب المغربي.

وأوضح لقجع قائلا: “الدعوة الأولية وجهت لكل من حكيم زياش ونصير مزراوي وعبد الصمد الزلزولي، والحسم سيكون يوم الخميس المقبل للإعلان عن القائمة النهائية”.وأضاف: “كل ما نسعى إليه أن يكون زياش ومزراوي والزلزولي وغيرهم من الأسماء جاهزين مئة في المئة لمباراة الكونغو الديموقراطية”.

وتابع: “هناك حديث مطول بين زياش ومدرب المنتخب وحيد خليلوزيتش لطي الخلاف بشكل نهائي وإن شاء الله الأمور ستحسم بشكل رسمي في الساعات القليلة القادمة”.

وقال لقجع، الذي كان يتحدث في حوار إذاعي، إن اللاعبين المذكورين وجهت لهم الدعوة للحضور مع المنتخب، في المبارتين المقبلتين أمام الكونغو الديمقراطية، برسم الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم، يومي 25 و29 مارس/آذار الجاري 2022.