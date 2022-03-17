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اتفاق توأمة بين ناديين للتنس مغربي وإسرائيلي

i24news

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العلمان المغربي والإسرائيلي للتعبير عن الشراكة التاريخية بين البلدين
yonatan Sindel, Yossi Zamir/Flash90العلمان المغربي والإسرائيلي للتعبير عن الشراكة التاريخية بين البلدين

تؤكد هذه الاتفاقية على ضرورة تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في الكرة الصفراء بين الفريقين

أعلن ناديا البلدي البيضاوي (cmc) ومكابي تسافون للتنس الإسرائيلي، عن عقد شراكة وتوأمة من أجل النهوض بلعبة التنس في البلدين، وذلك حسب موقع هسبريس المغربي.

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وتؤكد هذه الاتفاقية، بحسب النادي البلدي البيضاوي، على ضرورة تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في الكرة الصفراء بين الفريقين. وأوضح رئيس جمعية النادي البلدي البيضاوي، عبد الإله بنيس، أنه "بناء على توجيهات الملك محمد السادس تم توقيع هذه الشراكة"، مؤكدا أن "هذه التوأمة، ستشكل سابقة في مجتمع التنس حيث سيعملان معا على تعزيز روح التسامح والتعايش بين شعوب العالم".

من جانبه، كشف رئيس النادي الإسرائيلي، عيران لاروفيتش، أن "الحلم تحول إلى حقيقة، بزيارته للمغرب وعقد هذه التوأمة"، مؤكدا أنه لما توصل بالمقترح من قبل رئيسة جمعية بيت الحكمة نجيبة جلال، وافق على الفور دون تردد، للتقدير الكبير الذي يكنه للمملكة المغربية. 

يشار إلى أن إسرائيل والمغرب قد وقعا اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري غير مسبوقة بين البلدين.