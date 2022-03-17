دوري أبطال أوروبا: سرقة منزل بوغبا خلال مواجهة يونايتد وأتلتيكو مدريد

"أمضى اللصوص أقل من خمس دقائق عندنا، لكنهم أخذوا ما أكثره قيمة عندنا في المنزل: الشعور بالأمان"

كشف الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي أن منزله تعرّض للسرقة مساء الثلاثاء خلال مشاركته في مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال لاعب الوسط الأربعاء على وسائل التواصل الاجتماعي "الليلة الماضية، تحقق أسوأ كابوس لعائلتنا بعد تعرض منزلنا للسرقة بينما كان أطفالنا نائمين في غرفهم".

وأضاف بوغبا الذي خسر مع فريقه على أرضه أمام أتلتيكو مدريد صفر-1 وأقصي من المسابقة القارية "أمضى اللصوص أقل من خمس دقائق عندنا، لكنهم أخذوا ما أكثره قيمة عندنا في المنزل: الشعور بالأمان".

وتابع بوغبا الذي دخل في نهاية المباراة في ملعب أولد ترافورد حيث كانت زوجته ماريا زولاي سالاويس بين الحاضرين "كانوا يعرفون أننا لسنا في المنزل. هرعنا دون أن نعرف ما إذا كان الأطفال بصحة جيدة. لا شيء أسوأ بالنسبة لرب العائلة من معرفة انه لم يكن متواجداً هناك لحماية أطفاله".