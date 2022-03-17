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الدوري الأوروبي: برشلونة يتخطى غلطة سراي ويبلغ ربع النهائي

i24news

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احتفال لاعبو برشلونة فرينكي دي يونج وخوردي ألبا وفيران توريس بعد فوزهم على أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو في برشلونة ، إسبانيا ، يوم الأحد ، 6 فبراير ، 2022
AP Photo/Joan Monfortاحتفال لاعبو برشلونة فرينكي دي يونج وخوردي ألبا وفيران توريس بعد فوزهم على أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو في برشلونة ، إسبانيا ، يوم الأحد ، 6 فبراير ، 2022

الدوري الأوروبي: برشلونة يتخطى صخب اسطنبول ويبلغ ربع النهائي

حجز برشلونة بطاقته إلى الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، بفوزه 2-1 على غلطة سراي في إياب الدور ثمن النهائي مساء اليوم الخميس،وواصل برشلونة نتائجه الايجابية مع مدربه تشافي هرنانديس وحافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ11 تواليًا في جميع المسابقات.

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وكان الفريقان تعادلا سلبًا الأسبوع الماضي في كاتالونيا ممهدَّين لمباراة نارية في الإياب، حسمها الضيوف لصالحهم بهدفي بيدري (37) والغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ (49)، بعد أن افتتح البرازيلي ماركاو التسجيل لأصحاب الارض (28).

وشكلت هذه المباراة آخر استعداد لبرشلونة قبل الكلاسيكو المرتقب ضد غريمه ريال مدريد متصدر الليغا في ملعب سانتياغو برنابيو الاحد، رغم أن آماله بالمنافسة على اللقب المحلي تبدو ضئيلة.