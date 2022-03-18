قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات مثيرة

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، الجمعة، بسحب قرعة مباريات ربع ونصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. وأجريت القرعة في مدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد الأوروبي، وشهدت عن مواجهات ساخنة ومثيرة في البطولة الأقوى للأندية على مستوى العالم.

وبدأت القرعة بمواجهة من العيار الثقيل بوقوع تشيلسي أمام ريال مدريد، في فرصة للنادي الإسباني للثأر من بطل النسخة السابقة الذي أخرجه من نصف النهائي.

أكما السفرت القرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن قوع فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أمام بنفيكا البرتغالي في مواجهة قوية..

وتأتي الفرق الـ 8 المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، بواقع 3 أندية إنجليزية هي تشيلسي حامل اللقب وليفربول ومانشستر سيتي، والثلاثي الإسباني ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفياريال، فضلا عن بايرن ميونخ الألماني بطل نسخة 2020 وبنفيكا البرتغالي.

وكانت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مفتوحة على جميع الاحتمالات، حيث إنه لم يكن هناك أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة فريق آخر حتى وإن كان من نفس البلد، على عكس الأدوار السابقة، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي أن القرعة ستحدد مسارات الفرق الثمانية المشاركة من ربع النهائي وحتى النهائي، وسيتم على أساسها تحديد مباريات نصف النهائي، والتي سيتم إجراء قرعة هذا الدور مع قرعة ربع النهائي في نفس اليوم.