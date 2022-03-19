المغربي حكيم زياش يسجل هدفًا تاريخيا ويساهم في تأهل تشيلسي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

سجل اللاعب المغربي حكيم زيياش هدف الأمان الثاني للفريق اللندني، عند الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول للقاء

تأهل نادي تشيلسي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب مضيفه ميدلزبره من الدرجة الثانية، بعد فوزه عليه بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت.

افتتح التسجيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بهدف مبكر سجله في الدقيقة 15. ومن ثم سجل اللاعب المغربي حكيم زيياش هدف تاريخي رائع وكان هدف الأمان الثاني للفريق اللندني، عند الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول للقاء الذي حصل على الكرة في الناحية اليمنى، ليسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، خدعت الحارس وسكنت الشباك.

واعتمد مدرب تشيلسي توماس توخيل، على طريقة اللعب 3-4-2-1، حيث قاد تياجو سيلفا الخط الخلفي بمساعدة من سيزار أزبيليكويتا وأنطونيو روديجر، فيما وقف على طرفي الملعب كل من كريستيان بوليسيتش ومالانج سار، وتمركز روبن لوفتوس تشيك وماتيو كوفاسيتش في وسط الملعب، وتحرك حكيم زياش ومايسون مونت، خلف المهاجم الصريح روميلو لوكاكو.