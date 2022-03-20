تونس تلغي بطولة الصداقة العربية الخاصة بأكاديميات كرة القدم بعد احتجاج المغرب على مشاركة البوليساريو

جاء قرار إلغاء بطولة الصداقة العربية الخاصة بأكاديميات كرة القدم عقب تدخل مسؤولين في وزارة الداخلية التونسية

قررت تونس إلغاء بطولة الصداقة العربية الخاصة بأكاديميات كرة القدم التي كانت ستعرف مشاركة جبهة البوليساريو وجاء قرار إلغاء البطولة التي كانت مقررة اعتبارا من 20 إلى25 من شهر مارس/آذار الجاري، عقب تدخل مسؤولين في وزارة الداخلية التونسية.

وتم إلغاء الدوري الكروي عقب الجدل الذي تسبب فيه الإعلان عن وجود ممثلين عن جبهة البوليساريو للمشاركة في هذا الحدث.ويبدو أن تدخل السفير المغربي في تونس حسن طارق لدى السلطات التونسية أتى آكله عقب احتجاجه على استضافة وفد الجمهورية الوهمية بتونس، وهو ما استجابت له السلطات التونسية سريعا.

ولم تعلق السلطات التونسية حول موافقتها على مشاركة جبهة البوليساريو تحت اسم “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” في حدث رياضي لكرة القدم على الأراضي التونسية.