8 ميداليات ذهبية لإسرائيل في بطولة العالم في اليونان

انجاز لفريق الجمباز الاسرائيلي : اربع ميداليات لداريا اتمانوف في بطولة العالم في اليونان

حقق فريق الجمباز الفني الاسرائيلي اليوم الأحد إنجازًا رائعًا في بطولة العالم في اليونان. وسجلت اللاعبة داريا أتمانوف يومًا رائعًا ببساطة بحصولها على ميداليات ذهب في مسابقة الشريط والطوق، وميدالية الفضة في تدريبات الخفافيش والكرة. وحصلت أتمانوف، تلميذة أيليت على ميدالية في كل لعبة في المسابقة.\

في الوقت نفسه، احتلت ميشال سيجال من رعنانا المركز الثامن في نهائي الحلقة والسابع في نهائي الكرة. أنهت تمرين الشريط في المركز الرابع والسادس في تمرين العصا.

وفاز الفريق الإسرائيلي، المكون من أوفير شاحام، ديانا سفيرتسوف، أميت هادوت، وشاني باكنوف، ورومي باريتزكي، بميداليتين ذهبيتين في التدريبات المشتركة (شرائط وكرات) وفي نهائيات الحلقة.