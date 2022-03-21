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مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع الحارس الدولي المغربي ياسين بوبنو

i24NEWS

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حارس مرمى إشبيلية المغربي ياسين بونو خلال مباراة الإياب من دور الـ16 بين وست هام يونايتد وإشبيلية على ملعب لندن بشرق لندن في 17 مارس 2022.
Glyn KIRK / AFPحارس مرمى إشبيلية المغربي ياسين بونو خلال مباراة الإياب من دور الـ16 بين وست هام يونايتد وإشبيلية على ملعب لندن بشرق لندن في 17 مارس 2022.

يتطلب تسديد الشرط الجزائي في عقده مع إشبيلية والبالغ 25 مليون جنيه استرليني، مقابل انتقاله إلى الفريق الأحمر

ذذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يتابع وضعية الدولي المغربي ياسين بونو حيث تسعى دفع الشرط الجزائي في عقده( 25 مليون جنيه استرليني) من أجل انتدابه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وكشفت الصحيفة أن التعاقد مع بونو الذي يلعب لفائدة نادي إشبيلية الإسباني، يتطلب تسديد الشرط الجزائي في عقده مع إشبيلية والبالغ 25 مليون جنيه استرليني، مقابل انتقاله إلى الفريق الأحمر خلال الصيف القادم، بعد تردد نادي برشلونة الإسباني في الدخول في مفاوضات مباشرة مع إشبيلية لحسم الصفقة”.

 وأوضحت الصحيفة أن أتلتيكو مدريد يرغب هو الآخر في التعاقد مع بونو إلى جانب بعض الأندية الإيطالية، مقابل ذلك تخطط إدارة إشبيلية إلى تجديد عقده والرفع من الشرط الجزائي إلى ما يقارب 63 مليون جنيه إسترليني.

 ويعتبر ياسين بونو أحد أفضل حراس المرمى في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يخوض منافسة شرسة مع تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد على جائزة أفضل حارس في الموسم.