مونديال قطر 2022: فيفا يفتح النافذة الثانية من بيع التذاكر

تسجل قطر تاريخًا بوصفها أول بلد في الشرق الأوسط والعالم العربي يستضيف البطولة الدولية

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء، النافذة الثانية من المرحلة الأولى لبيع تذاكر مونديال قطر 2022، قبل نحو أسبوع من إجراء القرعة النهائية للعرس الكروي العالمي الذي ستدور وقائعه بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي أن هذه النافذة التي تستمر حتى التاسع والعشرين من آذار/مارس الحالي ستكون على أساس "مبدأ من يأتي أولاً يُخدم أولاً". وستنطلق المرحلة الثانية من المبيعات بعد القرعة النهائية التي تقام في الأول من أبريل/نيسان 2022،

وأشار إلى أن عملية الشراء ستكون مقسّمة إلى فئات: تذكرة مباراة واحدة متوفرة لكل المباريات باستثناء المباراتين الافتتاحية والنهائية، سلسلة تذاكر خاصة بمنتخب محدد طيلة مشاركته، وسلسلة تذاكر أربعة ملاعب التي تتيح لحاملها حضور أربع مباريات واستادات مختلفة على التوالي، إضافة إلى تذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة.

وحدد اتحاد الفيفا أسعاراً تشجيعية مخفّضة للتذاكر، تصل إلى ما يقارب 11 دولاراً للسكان والمقيمين، فيما تصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولاراً، أي نحو ثلث سعر التذكرة في مونديال روسيا 2018، غير أن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو 1607 دولارات.