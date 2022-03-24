تصفيات كأس العالم قطر 2022: بعثة المنتخب المغربي تعيش أجواء"مرعبة" في كينشاسا وتشتكي من المضايقات

الفوضى والمضايقات التي تعرض لها الوفد المغربي من طرف الجماهير التي حاصرت المطار من الداخل والخارج

احتجت الجامعة الملكية لكرة القدم على مجموعة من التجاوزات التنظيمية التي عرفها وصول المنتخب المغربي في مطار كينشاسا بالكونغو الديمقراطيو، بعدم حضور أي ممثل عن الاتحاد الكونغولي لكرة القدم لاستقبال البعثة المغربية، فضلا عن الفوضى والمضايقات التي تعرض لها الوفد المغربي من طرف الجماهير التي حاصرت المطار من الداخل والخارج، ما عرقل عملية الصعود إلى الحافلة التي لم تكن كافية لنقل كافة الوفد.

وتقدمت الجامعة باحتجاج رسمي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم والكونفدرالية الإفريقية للعبة والاتحاد الكونغولي، بسبب عدم احترام بروتوكول استقبال المنتخب المغربي عند وصوله إلى مطار كينشاسا.

وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الكونغولي، لحساب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، يوم غد الجمعة 25 مارس/آذار الجاري بملعب الشهداء بكينشاسا بداية من الساعة الرابعة عصرا لحساب مباراة الذهاب، فيما يجرى الإياب يوم الثلاثاء 29 مارس/آذار الجاري 2022 بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، بداية من الساعة الثامنة مساء.

وقالت الجامعة في بيان، أن بعثة المنتخب الوطني المغربي ومعهم الصحافيات والصحافيين المتواجدين بالكونغو الديمقراطية لتغطية مجريات مباراة الذهاب، تعيش أجواء وصفتها بـ”المرعبة”

كما أن المسؤولين الكنغوليين لم يوفروا الظروف المواتية لاستقبال الضيوف المغاربة، إذ تركوا الجماهير ومعهم حتى بعض رجال الشرطة هناك يمارسون الضغوطات والاستفزازات الممنهجة ضد المغاربة، مما جعل الجامعة الملكية المغربية تستعين بشركة أمن خاص للحراسة.