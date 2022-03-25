تصفيات كأس العالم 2022: المنتخب المغربي ينتزع التعادل من الكونغو الديمقراطية

يستقبل “أسود الأطلس”، الثلاثاء المقبل، مواجهة الإياب، على أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس

تعادل المنتخب المغربي، اليوم الجمعة، خارج ملعبه بهدف لمثله أمام الكونغو الديمقراطية، في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022.

وأنهى “فهود الكونغو” الشوط الأول من المباراة، التي احتضنها ملعب “الشهداء” بكينشاسا، متقدما بهدف دون رد وقعه يوان ويسا في الدقيقة الـ12.وأهدر ريان مايي فرصة تعديل الكفة لـ”الأسود” بعد مرور 10 دقائق على بداية الجولة الثانية، بعد تضييعه ركلة جزاء.قبل أن يعدل طارق تيسودالي النتيجة (ق 76) من تسديدة قوية.

ويستقبل “أسود الأطلس”، الثلاثاء المقبل، مواجهة الإياب، على أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وفاجأ البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب "أسود الأطلس"، كافة المتابعين، عندما قرر الاعتماد على طريقة لعب جديدة 3-5-2 خلال مباراة الذهاب ضد الكونغو الديمقراطية.

وكان منتخب المغرب لعب بطريقتي 4-3-3 و4-4-2 خلال نهائيات بطولة أمم أفريقيا، التي ودعها من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام مصر بنتيجة 1-2 بعد تمديد الوقت.

واعتمد المدرب الأسبق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على 3 لاعبين في محور الدفاع وهم سامي مايي ونايف أكرد وغانم سايس.