المغرب وتونس تتأهلان إلى نهائيات كأس العالم وخسارة مثيرة لمصر والجزائر

نجح منتخب المغرب في التأهل لكأس العالم بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية في مباراة سهلة 4-1

تأهل المنتخب المغربي والمنتخب التونسي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، بينما أخفق منتخبا مصر والجزائر في التأهل، بعد انتهاء مباريات الإياب للتصفيات المؤهلة.

نجح منتخب المغرب في التأهل لكأس العالم بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية في مباراة سهلة 4-1، ضمن إياب الدور الفاصل في المغرب، حيث أنهى "الأسود" الشوط الأول بهدفين دون رد، من توقيع عز الدين أوناحي (21) وطارق تيسودالي (45+7)، وأضاف أوناحي الهدف الثالث (54)، قبل أن يختتم أشرف حكيمي الرباعية (69)، في حين جاء هدف الكونغو الديمقراطية الوحيد عن طريق بين مالانغو نغيتا في الدقيقة 77.

أما منتخب تونس فقد تأهل رغم التعادل بدون أهداف مع مالي، في مباراة الإياب بالعاصمة تونس.

وفشل المنتخب المصري في الصعود بعد الخسارة من السنغال في دكار، بركلات الترجيح، في إياب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الأفريقية.

وجاءت خسارة منتنخب الجزائر في مباراة مثيرة، بعد أن كان الجميع يتوقع تأهله بعد الفوز في مباراة الذهاب على الكاميرون في الكاميرون بهدف نظيف، لكن أسود الكاميرون قلبوا الطاولة على الجزائر، وخطفوا بطاقة التأهل في الدقائق الأخيرة من مباراة الإياب بالجزائر العاصمة وفازوا 2-1، خلال مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.