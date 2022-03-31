تصفيات كأس العالم قطر 2022: الجزائر تطلب رسميا إعادة مباراة الكاميرون

الفاف تضف إدارة الحكم بكاري غاساما بـ"الفاضح"، معتبرا أنه "شوّه المباراة"، وطالبت بفتح تحقيق ضد الحكم الغامبي

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم"الفاف" شرف الدين عمارة، أن هيئته تقدمت بطعن لدى الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" للتحقيق في أداء الحكم الغامبي بكاري غاساما، الذي أدار مواجهة الجزائر ضد الكاميرون، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

واحتج الاتحاد الجزائري في بيان، على أداء الحكم، وطالب بـ"ضمان تحكيم نزيه". وأودعت الجزائر الطعن عبر البريد الإلكتروني للفيفا، وقد كلفت محاميا أجنبيا بإيداع النسخة الأصلية ومتابعة الإجراءات.ووصف البيان إدارة الحكم بكاري غاساما بـ"الفاضح"، معتبار أنه "شوّه المباراة"، وطالبت بفتح تحقيق ضد الحكم الغامبي وبقية الطاقم، على غرار الحكمَين المشرفين على تقنية الفيديو.

وأكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنه "سيلجأ إلى كل الوسائل القانونية المتاحة، لاستعادة حقوقه، والاعتماد على الأدلة التي يمكن من خلالها إعادة المباراة".مشيرا إلى أن “الفيفا ستحقّق وننتظر ما ستقرّره، إن ثبُت التلاعب بنتيجة المباراة، بوجود دليل، ستعيد حقنا. لا نتهم أحدا، لكن من حقنا طلب التحقيق” .

وحسب فيديو المباراة، فقد تعرض اللاعب الجزائري عيسى ماندي لدفع واضح من المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا لإعاقة الحارس الجزائري رايس مبلوحي، ومنعه من الإمساك بالكرة، مما أدى إلى تمكن اللاعب الكاميروني إيريك ماكسيم من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 22.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أطلقت فيه الجماهير الجزائرية، حملة واسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "نطالب بإعادة المباراة"، نظرا لما اعتبر أنه "ظلم" تعرض له الخضر من طرف الحكم الغامبي