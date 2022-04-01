كأس العالم قطر 2022:المغرب مع بلجيكا وكرواتيا وكندا في المجموعة السادسة

حدد 29 منتخبًا من المتأهلين لكأس العالم حتى الآن، ويتبقى فقط 3 مقاعد اثنان منهما من الملحق العالمي والآخر

أسفرت قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 لكرة القدم، اليوم الجمعة، بمركز المعارض والمؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة، عن وقوع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا.

وحدد 29 منتخبًا من المتأهلين لكأس العالم حتى الآن، ويتبقى فقط 3 مقاعد اثنان منهما من الملحق العالمي والآخر من الملحق الأوروبي.

تأهلت 4 منتخباتٍ عربية لمونديال 2022، هم قطر صاحب الأرض والجمهور، والمنتخب السعودي والمغرب وتونس، وقد يلحق بهم منتخب الإمارات من خلال الملحق.

وبحسب نظام قرعة كأس العالم 2022، تتواجد قطر في المجموعة الأولى ووقع معها منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا. المجموعة الثانية يتواجد على رأسها إنجلترا، وذلك برفقة الولايات المتحدة وإيران والفائز من الملحق الأوروبي. والمنتخب السعودي جاء في المجموعة الثالثة، ويتواجد معه الثلاثي الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

أما الشقيق العربي تونس، فجاء في المجموعة الرابعة رفقة فرنسا حامل اللقب والدنمارك والفائز من ملحق آسيا وأمريكا الجنوبية. أوقعت القرعة ألمانيا وإسبانيا في المجموعة الخامسة، ويتواجد معهما اليابان والفائز من ملحق أوقيانوسيا وأمريكا الشمالية. في ما تتواجد البرازيل على رأس المجموعة السابعة، ويرافقها صربيا وسويسرا والكاميرون، أما المجموعة الثامنة والأخيرة فيتواجد بها البرتغال وغانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

موعد انطلاق كأس العالم 2022 هو يوم الإثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وسيفتتح منتخب قطر بالطبع البطولة.ستقام مباراة الافتتاح في ستاد البيت، على أن يكون موعد نهائي كأس العالم 2022 فهو 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، وسيقام في ستاد لوسيل