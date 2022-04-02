كأس العالم قطر 2022: الناخب المغربي يصف نتيجة القرعة بـ"الصعبة للغاية"

"يجب أن نستعد بشكل جيد. إنها كأس عالم مختلفة عن غيرها. لكني أعتقد بأن القطريين سينظمون كأس عالم رائعة"

وصف الناخب المغربي وحيد حاليلوزيتش نتيجة قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022، بأنها "صعبة للغاية بتواجد وصيفة بطلة العالم، بلجيكا الثالثة (في 2018) وأفضل فريق في أمريكا الشمالية. على أي حال، ليس هناك فريق صغير".

وقال وحيد حاليلوزيتش "في البرازيل (عام 2014)، كنا قريبين مع الجزائر من أن نحقق إنجازا كبيرا ضد ألمانيا (1-2 بعد التمديد في ثمن النهائي)، لذلك سأحاول أن أفعل الشيء نفسه مع المغرب. كل شيء ممكن، عليك أن تؤمن. إنهم فرق رائعة مع لاعبين استثنائيين".

وخلص الى القول "يجب أن نستعد بشكل جيد. إنها كأس عالم مختلفة عن غيرها. لكني أعتقد بأن القطريين سينظمون كأس عالم رائعة مع استعراض رائع للجميع. الجميع يتطلع لذلك بفارغ الصبر".

وأسفرت قرعة نهائيات مونديال قطر 2022 ، عن وقوع المنتخب المغربي ضمن المجموعة السادسة بصحبة كرواتيا وصيفة بطلة 2018 ،وبلجيكا الثالثة ،وكندا التي تخوض مشاركتها الأولى منذ 1986.

ويشارك المنتخب المغربي في النهائيات للمرة السادسة، وكان أول منتخب إفريقي يتجاوز دور المجموعات عام 1986 في المكسيك حيث انتهى مشواره عند ثمن النهائي على يد ألمانيا (صفر-1) التي وصلت الى النهائي وخسرت أمام الأرجنتين 2-3.

ومن المؤكد أن مهمة المغرب ببلوغ ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه لن تكون سهلة بوجود كرواتيا وبلجيكا مع نجومها الذين قادوها باشراف المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس الى بلوغ نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخها بعد 1986، وتحقيق أفضل نتيجة بنيله المركز الثالث على حساب إنجلترا 2-صفر بعدما خسرت في دور الأربعة أمام الجار الغريم فرنسا صفر-1.