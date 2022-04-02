وفاز البطل الأولمبي من طوكيو بالميدالية الذهبية في باكو بعد أن سجل 14.7 نقطة في التدريبات الأرضية

فاز أرتيوم دولغوبيات، البطل الأولمبي من طوكيو، اليوم السبت بالتمرين الأخير في بطولة العالم للجمباز في باكو بـ14.7 نقطة. وهكذا أنهى دولغوبيات البطولة بثلاث ميداليات ذهبية في التمارين على الأرض: في الدوحة والقاهرة وباكو.

كما فاز دولغوبيات، المتدرب عند سيرجي ويسبورغ من مكابي تل أبيب، بالميدالية الذهبية في هذا التمرين في طوكيو، وهي أول ذهبية إسرائيلية في الجمباز الآلي لاسرائيل. وبهذا انهى دولغوبيات البالغ من العمر 24 عامًا أن جولة ناجحة في هذه البطولة بشكل خاص.

وسيتنافس لاعبو الجمباز في المنتخب غدًا في ثلاث نهائيات أخرى: نهائي القفز لأرتيوم دولغوبيات وأندريه ميدفيديف ونهائي الليونة لأليكس مياكينين.