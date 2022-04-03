أعضاء نادي برشلونة يوافقون على صفقة الرعاية مع سبوتيفاي

"سبوتيفاي" سيكون الراعي الرسمي لنادي برشلونة الاسباني لأربعة مواسم

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، أن منصة البث الصوتي "سبوتيفاي" السويدية ستصبح الراعي الرئيسي الجديد للنادي للمواسم الأربعة المقبلة، وسيتم وضع اسمها بجانب اسم ملعبه "كامب نو".

وجاء هذا الاعلام بعد ان وافقت الجمعية العمومية لبرشلونة في اجتماعها الاستثنائي اليوم الأحد، أول اجتماع يعقد عن بُعد في تاريخ النادي، بالأغلبية على اتفاق الرعاية مع "سبوتيفاي".

وتم الاتفاق من حيث المبدأ الشهر الماضي على هذه الخطوة، التي ستشهد تسمية ملعب البلوجرانا باسم "Spotify Camp Nou" وتغيير العلامة التجارية للقميص خلال المواسم القليلة المقبلة. اذ سيظهر بموجب الاتفاق، اسم "سبوتيفاي" على صدر قمصان الفريق الأول للرجال والسيدات، وأطقم التدريب.

وتم التصويت بالموافقة بأغلبية 625 صوتاً، مع رفض 49 صوتاً وامتناع 27 عضواً عن التصويت، ليتم هكذا التصديق على الاتفاق مع الشركة السويدية متعددة الجنسيات التي تقدم خدمة البث الموسيقى والبودكاست.