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  • الناخب الجزائري جمال بلماضي: "الحكام الأفارقة لا يحترمون الجزائر تماما"

الناخب الجزائري جمال بلماضي: "الحكام الأفارقة لا يحترمون الجزائر تماما"

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رد فعل المدرب الجزائري جمال بلماضي خلال مباراة إياب تصفيات كأس العالم الأفريقية 2022 بين الجزائر والكاميرون على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة في 29 مارس 2022.
AFPرد فعل المدرب الجزائري جمال بلماضي خلال مباراة إياب تصفيات كأس العالم الأفريقية 2022 بين الجزائر والكاميرون على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة في 29 مارس 2022.

بلماضي:"للأسف من كان ينتقد حديثي عن الحكام هم أشخاص من الجزائر لديهم مرض في قلوبهم تجاه المنتخب الوطني"

قال مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، "الآن يمكنني قولها على العلن، الحكام الأفارقة لا يحترمون الجزائر تماما" مشيرا إلى أن "ما حدث مع الحكم بكاري جاساما ليس بالجديد علينا، في كل مرة كنت أتحدث فيها عن ظلم الحكام، البعض كان يقول بأنني أبحث عن الأعذار، هذا مؤسف".

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وأكد بلماضي: "للأسف من كان ينتقد حديثي عن الحكام هم أشخاص من الجزائر لديهم مرض في قلوبهم تجاه المنتخب الوطني وهم سعداء اليوم بكل تأكيد بإقصائنا". وتابع"هؤلاء مرضى القلوب، عليهم أن يعالجوا أنفسهم، وأنا مُتحسر للطريقة التي أقصينا بها، خاصة وأننا لم نكن في خطر تقريبا طيلة المواجهة ولكن الحكم كان له رأي آخر".

وحجز منتخب الكاميرون آخر بطاقات قارة أفريقيا لكأس العالم قطر 2022 عقب فوزه القاتل على مضيفه الجزائري بنتيجة 2-1، في إياب المرحلة الفاصلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، ليكون أول منتخب يُسقط "الخضر" في ملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة، منذ 2008.