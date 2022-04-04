الناخب الجزائري جمال بلماضي: "الحكام الأفارقة لا يحترمون الجزائر تماما"

بلماضي:"للأسف من كان ينتقد حديثي عن الحكام هم أشخاص من الجزائر لديهم مرض في قلوبهم تجاه المنتخب الوطني"

قال مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، "الآن يمكنني قولها على العلن، الحكام الأفارقة لا يحترمون الجزائر تماما" مشيرا إلى أن "ما حدث مع الحكم بكاري جاساما ليس بالجديد علينا، في كل مرة كنت أتحدث فيها عن ظلم الحكام، البعض كان يقول بأنني أبحث عن الأعذار، هذا مؤسف".

وأكد بلماضي: "للأسف من كان ينتقد حديثي عن الحكام هم أشخاص من الجزائر لديهم مرض في قلوبهم تجاه المنتخب الوطني وهم سعداء اليوم بكل تأكيد بإقصائنا". وتابع"هؤلاء مرضى القلوب، عليهم أن يعالجوا أنفسهم، وأنا مُتحسر للطريقة التي أقصينا بها، خاصة وأننا لم نكن في خطر تقريبا طيلة المواجهة ولكن الحكم كان له رأي آخر".

وحجز منتخب الكاميرون آخر بطاقات قارة أفريقيا لكأس العالم قطر 2022 عقب فوزه القاتل على مضيفه الجزائري بنتيجة 2-1، في إياب المرحلة الفاصلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، ليكون أول منتخب يُسقط "الخضر" في ملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة، منذ 2008.