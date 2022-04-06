"الفيفا"تدرس فرض عقوبات على الاتحاد الجزائري لكرة القدم

يتابع رئيس الفيفا باهتمام ملف كرة القدم الجزائرية، حيث يدفع باتجاه فتح تحقيق لمناقشة بعض المسائل المرتبطة بها.

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فرض عقوبات على الكرة الجزائرية، وفقا لما كشفت عنه تقارير إعلامية،وينتظر أن تحمل الأسابيع المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف في ظل حالة التوتر السائدة في العلاقة بين الطرفين.

ويتابع السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا باهتمام ملف كرة القدم الجزائرية، حيث يدفع باتجاه فتح تحقيق لمناقشة بعض المسائل المرتبطة بها.

ووفقا لصحيفة "كومبيتسيون" الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية، فإن الهيكل المشرف على الكرة العالمية لم يخف عدم رضاه من عدم قيام الاتحاد الجزائري بتحديث لوائحه بشكل يجعلها متطابقة مع لوائح الاتحاد الدولي.

ومن جهة أخرى، كثف الهيكل المشرف على الكرة العالمية من اتصالاته مع شرف الدين عمارة، رئيس الاتحاد الجزائري، لمعرفة السبب الذي دفعه لتقديم استقالته قبل أن بتراجع عنها مؤخرا.

وتتواجد شكوك قوبة لدى الفيفا بشأن إمكانية حصول ضغوطات سياسية أجبرت الأخير على تقديم استقالته من الاتحاد الجزائري.ومن الواضح أن الكرة الجزائرية تتواجد حاليا محل متابعة لصيقة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب عدم تحديث اللوائح بجانب الاستقالة المفاجئة لرئيس الاتحاد المحلي.

ودافع كولينا عن قرارات الحكم الغامبي واعتبرها في مجملها موفقة. وأكد الحكم الإيطالي الأسبق في جلسة عمل مع أعضاء من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على هامش كونغرس الفيفا رقم 72 الذي احتضنته مؤخرا العاصمة القطرية الدوحة، عن تواجد لقطة وحيدة مثيرة للجدل، وتتعلق بالهدف الأول لمنتخب الكاميرون، ولو أنه رفض الجزم بوجود مخالفة لصالح عيسى ماندي، مدافع منتخب الجزائر باعتبار أن الإخراج التلفزيوني للمباراة لم يكن موفقا ولم يمنح الفرصة لغرفة “الفار” للحكم بشكل قطعي على اللقطة.