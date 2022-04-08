كلوب: الانتصار على مانشستر سيتي لن يضمن فوز ليفربول بالدوري

"الكل يعرف مدى أهمية المباراة المقبلة. لكن بعد هذه المباراة ستكون هناك مباريات أخرى في بطولات أخرى"

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن الفوز على مانشستر سيتي حامل اللقب الأحد المقبل لن يضمن لفريقه الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤكدا ضرورة حرص فريقه على الفوز بجميع مبارياته المتبقية في الموسم لضمان التتويج.

ويقول كثيرون إن نتيجة مباراة الأحد المقبل في مانشستر ستحدد وجهة لقب البطولة إذ أن فوز سيتي المتصدر سيوسع الفارق بين الفريقين إلى أربع نقاط قبل أخر سبع مباريات من الموسم في حين أن فوز ليفربول سيضعه في الصدارة.

وقال كلوب للصحفيين "في حالة الفوز في مواجهة سيتي، وهي مهمة صعبة بالفعل، أنا لا أعتقد أن كثيرين سيعتقدون أن الأمر قد حسم بسبب نوعية المنافس". وأضاف المدرب الألماني المخضرم قوله "الكل يعرف مدى أهمية المباراة المقبلة. لكن بعد هذه المباراة ستكون هناك مباريات أخرى في بطولات أخرى وفي الدوري الممتاز أيضا".

وأكد كلوب أنه من الممتع تحليل فريق مانشستر سيتي قبل لقاء الفريقين في صراع الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في استاد الاتحاد يوم الأحد المقبل.

ويفصل بين الفريقين نقطة واحدة بعد فوزهما بلقب الدوري في اخر خمسة مواسم، حيث يأمل المتصدر سيتي في إمكانية استعادة فارق مريح نسبيا في النقاط في حال فوزه.