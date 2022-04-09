ايفرتون يحقق فوزًا هامًا على مانشستر يونايتد لتفادي الهبوط

مانشستر يونايتد يعود لنتائجه السلبية ويسقط امام ايفرتون

عاد مانشستر يونايتد إلى نتائجه السلبية ليسقط بهدف أمام مضيفه إيفرتون المهدد بالهبوط، السبت في المرحلة 31 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، فتقلّصت فرصه بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وفيما يتأهل أول أربعة أندية من البريميرليغ إلى المسابقة القارية الأولى، تجمّد رصيد يونايتد عند 51 نقطة من 31 مباراة في مركز سابع مخيب هذا الموسم لصاحب الرقم القياسي في عدد مرات احراز لقب الدوري (20).

افتتح إيفرتون التسجيل خلافاً لمجريات اللعب عن طريق جناحه الشاب أنتوني غوردون الذي أطلق تسديدة قوية من حافة المنطقة ارتدت من المدافع المنحوس في الآونة الأخيرة هاري ماغواير وخدعت الحارس الإسباني دافيد دي خيا (27). لتنتهي المبارةا بهدف لصفر، ويحقق ايفرتون فيها فوزه الثاني توالياً على أرضه بعد خسارتين في ملعبي وست هام وبيرنلي.

وفيما يلعب تشلسي الثالث وأرسنال الخامس وتوتنهام الرابع في وقت لاحق، تتركز الأنظار على قمة نارية مرتقبة غدًا الأحد بين مانشستر سيتي حامل اللقب وضيفه ليفربول البعيد عنه بفارق نقطة يتيمة.