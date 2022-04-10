كريستيانو رونالدو يعتذر بعد تحطيمه هاتف أحد مشجعي إيفرتون

قال رونالدو، "ليس من السهل أبداً التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها حالياً"

أعرب مهاجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، أمس السبت، عن إعتذاره بعد تحطيمه هاتف أحد مشجعي إيفرتون أثناء الخروج من ملعب جوديسون بارك إثر الهزيمة أمام الفريق المضيف 1-0.

وقال اللاعب الشهير رونالدو، "ليس من السهل أبداً التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها حالياً"، مضيفا "ومع ذلك، يتعين علينا دائماً التحلي بالاحترام والصبر وأن نكون قدوة لجميع الشباب الذين يحبون هذه اللعبة الجميلة"، حسب موقع العربية.

وأكد كريستيانو رونالدو، عبر صفحته في إنستجرام، "أود أن أعتذر عن غضبي، وإذا أمكن، أود دعوة هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كدلالة على اللعب النظيف والروح الرياضية".

من جانبه، أكد نادي مانشستر يونايتد بأنه سينظر في الواقعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكانت لقطات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر رونالدو الغاضب يأخد هاتف أحد مشجعي إيفرتون ويرميه أرضاً أثناء خروجه من الملعب متجهاً إلى النفق في جوديسون بارك.

يشار إلى أن الهزيمة تركت مان يونايتد في المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتأخر بفارق 6 نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.