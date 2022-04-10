تعادل مثير بين مانشستر سيتي وليفربول في لقاء قمة الدوري الإنجليزي

قمة مان سيتي وليفربول: الصدارة على حالها بعد تعادل مثير

على غرار مواجهة الذهاب، انتهت مواجهة مانشستر سيتي وليفربول بالتعادل 2-2 في مباراة مثيرة الأحد في ختام منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ليبقي "سيتي" على أفضليته في الحفاظ على اللقب.

واستطاع مانشستر سيتي الحفاظ على تصدره للدوري مع 74 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، ويتبقى 7 جولات أمام كل فريق.

وتقدّم "سيتيزنس" بداية عن طريق البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة الخامسة، وأدرك البرتغالي ديوغو جوتا التعادل لليفربول (13)، قبل أن يعود البرازيلي غابريال جيزوس ليمنح سيتي التقدم (36)، إلى أن كان السنغالي ساديو مانيه حاضراً لمعادلة الكفّة مجدداً (46).

وعاد السيتي وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 36، بعدما أرسل البرتغالي جواو كانسيلو بينية تجاه جيزوس الذي كسر مصيدة التسلل وانطلق بمفرده إلى منطقة الجزاء، ليسدد البرازيلي كرة مباشرة اصطدمت بالعارضة وسكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيتي 2-1.

وبدأ ليفربول الشوط الثاني بقوة صاروخية، افتتحها بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 46، بعدما أرسل المصري محمد صلاح بينية رائعة لمانيه انفرد على إثرها بإديرسون وأسكنها الشباك.