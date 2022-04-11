المغرب: جامعة كرة القدم تتداول في قرار إقالة وحيد خليلوزيتش قبل انطلاق نهائيات كأس العالم قطر2022

لقجع:"جميع مكونات المنتخب قابلة للمس والتغيير بما في ذلك وحيد خليلوزيتش" ويبدو أن سوء فهم كبير وقع بين الرجلين

فتح رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع ملف إقالة مدرب المنتخب المغربي وحيد خاليلوزيدتش وبدأ في دراسة تداعيات الإقالة من كل الجوانب الفنية والمالية، ومدى تأثيرها على تشكيلة المنتخب واستقراره ومشاركة المنتخب في نهائيات كأس العالم بـقطر2022 وهو ما يتم مناقشته بشكل متقدم داخل الجامعة.

وتلاحق وحيد خليلوزيتش ، العديد من الانتقادات من طرف وسائل الإعلام المغربي بفعل طريقة تدبيره للمنتخب وعدم استقراره على تشكيلة ثابتة طيلة مساره، سواء في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أو نهائيات كأس إفريقيا الماضية التي خرج منها المنتخب في الربع بعد خسارة كان يمكن تفاديها أمام المنتخب المصري.

ورغم حصيلته الإيجابية منذ توليه قيادة المنتخب المغربي صيف 2019، حيث حقق 18 انتصارا، و7 تعادلات، وخسارتين، وبلغ ربع نهائي أمم أفريقيا، وظفر ببطاقة التأهل إلى كأس العالم في قطر2022، إلاّ أن وضعية وحيد مع الإعلام والجمهور المغربي معقدة، بفعل تصريحاته "المتعالية" حينما أكد في تصريحات صحافية لموقع sportklub الصربي أن "لا تعليق له على تصريحات رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ولا تهمه"، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها رئيس الـ FRMF أكد من خلالها أن "جميع مكونات المنتخب قابلة للمس والتغيير بما في ذلك وحيد خليلوزيتش ويبدو أن سوء فهم كبير وقع بين مدرب المنتخب ورئيس الجامعة في تفسير تصريحات كل واحد منهما.

ونفى مصدر مسؤول داخل الجامعة في تصريح لـ"الصحيفة" أن إقالة مدرب المنتخب المغربي، وحيد خليلوزيتش ، غير موجودة حاليا، لكن لا شيء رسمي لحد الساعة". في إشارة إلى أن الجامعة تتداول في قرار إقالة المدرب البوسني الحامل للجنسية الفرنسية من تدريب المنتخب المغربي قبل انطلاق نهائيات كأس العالم قطر2022.