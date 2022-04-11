السباحة الإسرائيلية الأولمبية غوربانكو تحصد خلال نصف ساعة ميداليتين ذهبيتين في بطولة ستوكهولم

وتمكنت أناستاسيا بعد الفوز الأول من تحطيم الرقم القياسي العالمي في نهائي سباق 200 متر شخصي مختلط، حيث قادت

تمكنت السباحة الإسرائيلية أناستاسيا غوربانكو من الفوز الإثنين بميداليتين ذهبيتين في سباق 200 ظهر و 200 متنوع فردي، خلال نصف ساعة.

وحققت المتسابقة الأولمبية البالغة من العمر 18 عامًا في نهائي 200 ظهر أفضل نتيجة شخصية لها قدرها 2:10:84 دقيقة، وتأتي ثانية في الترتيب إسرائيليًا بفارق 8 بالمائة، بعد الرقم القياسي الإسرائيلي الذي سجله أفيف برزيلاي، وفق النشر في يسرائيل هيوم.

وتمكنت أناستاسيا بعد فترة راحة قصيرة، من تحطيم الرقم القياسي العالمي في نهائي سباق 200 متر شخصي مختلط، حيث قادت أيضًا من الافتتاح إلى اللمسة الأخيرة، بزمن سريع قدره 2:10:43 دقيقة، متقدمة على بطلة العالم المجرية كاتينكا هوسو وبذلك رفعت غوربانكو رصيدها في المنافسة إلى خمس ميداليات، بما في ذلك ثلاث ذهبيات وواحدة فضية وبرونزية.