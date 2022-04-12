الاتحاد الدولي لكرة القدم يصدر تقريرا يمجد بطولات "خاليلوزيتش"ويستفسر عن مصيره مع المنتخب المغربي

خاليلوزيتش“نجح في قيادة المنتخب المغربي للتأهل لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه وللمرة الثانية على التوالي

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس الاثنين ، تقريرا مٌفصلا عن الناخب المغربي وحيد خاليلوزيتش، وصفه فيه بـ”صانع المعجزات الساعي لمواصلة كتابة التاريخ مع المغرب" وتساءل عن ما إذا كان سيقود المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022 ويجعل "منهم الحصان الأسود للبطولة".

وذكر التقرير نفسه، الذي اطلعت عليه i24NEWS أن وحيد خاليلوزيتش“نجح في قيادة المنتخب المغربي للتأهل لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه وللمرة الثانية على التوالي، وذلك رغم التغييرات الجوهرية التي عرفها أسود الأطلس منذ مونديال روسيا باعتزال العمود الفقري لذلك الفريق المتمثل في لاعبين مثل المهدي بنعطية، مبارك بوصوفة، كريم الأحمدي أو نور الدين أمرابط”.

واعتبر الاتحاد الدولي، في تقريره الذي نشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد، أنه “عند ذكر اسم المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، فأنت تذكر قطعا واحدا من أنجح المدربين الذين تعاقبوا على الكرة الدولية في التاريخ الحديث، حيث دون اسمه بأحرف من ذهب مع كل المنتخبات التي أشرف عليها وتمكن من التأهل رفقتها جميعًا إلى نهائيات كأس العالم، رغم أنه لم يظهر معها جميعًا في البطولة العالمية”.

واشار التقرير إلى أن وحيد"نجح في تكوين مجموعة شابة ومتعطشة للنجاحات، فجمع بين عناصر الخبرة كياسين بونو، رومان سايس، يوسف النصيري أو أشرف حكيمي مع يافعين قادمين بقوة على غرار عز الدين أوناحي، عمران لوزا، زكرياء أبو خلال أو ريان مايي، والهدف في مونديال قطر سيكون تكرار إنجاز كأس العالم في المكسيك سنة 1986 حينما نجح الأسود في العبور للدور الثاني مع أداء بطولي تغلبوا به على منتخب البرتغال في مباراة بقيت عالقة في تاريخ الكرة المغربية” يؤكد تقرير “الفيفا”.