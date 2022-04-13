دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يقصي تشيلسى وفياريال يطيح بالبايرن ميونخ

تأهل الريال للدور المقبل بتفوقه 5 / 4 في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابا 3 / 1 قبل أن يخسر في العودة 2 /3

بلغ ريال مدريد الإسباني، الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم هزيمته أمس الثلاثاء بـ 2 / 3 أمام ضيفه تشيلسي الإنجليزي، بعد شوطين إضافيين في إياب دور الثمانية من المسابقة، فيما حقق فياريال مفاجأة مدوية بتأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتعادله (1-1) مع ضيفه بايرن ميونخ.

تأهل الريال للدور المقبل بتفوقه 5 / 4 في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابا 3 / 1 قبل أن يخسر في العودة 2 /3، وتقدم تشيلسي عن طريق ماسون ماونت في الدقيقة 15، قبل أن يضيف زميله الألماني أنتوني روديجر الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 76 سجل الألماني تيمو فيرنر الهدف الثالث لتشيلسي، غير أن البرازيلي رودريجو نجح في تسجيل الهدف الأول للريال في الدقيقة 80، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية، وفي الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول، سجل ريال مدريد هدفه الثاني عن طريق الفرنسي كريم بنزيمة.

وفي نفس السياق، يدين فياريال بتأهله إلى دور الأربعة للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى في مشاركته الأولى في المسابقة موسم 2005-2006، إلى مهاجمه النيجيري سامويل شوكويزي الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 88، بعدما كان الفريق البافاري متقدما بهدف لهدافه البولندي روبرت لفاندوفسكي (52) وفي طريقه إلى فرض الاحتكام إلى شوطين إضافيين بعدما خسر مباراة الذهاب بهدف نظيف الأربعاء الماضي.

يشار إلى أن ريال مدريد سيواجه في الدور قبل النهائي، الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، حيث فاز الأخير على أرضه ذهابا 1 / صفر، في انتظار حسم الأمور في مباراة الإياب المقرر لها غدا الأربعاء في ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة الإسبانية مدريد.