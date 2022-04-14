كأس العالم قطر 2022: الإعلام الجزائري يتهم المغرب بالتأثير على حكم مباراة الكاميرون والجزائر

الحكم الغامبي توقف في الرباط، بدلا من اسطنبول على سبيل المثال لا الحصر، كما كانت عليه رحلة العودة؟

قالت صحيفة "الشروق" الجزائرية المقربة من السلطة، إن الحكم الغامبي باكاري غاساما، خلال رحلته من غامبيا إلى الجزائر، لإدارة مواجهة الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم "فضل التوقف بالمغرب لمدة ساعتين من الزمن"، وتساءلت "ماذا كان يفعل هناك؟".

وتابعت "السؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو لماذا اختار القائمون على ضبط هذه السفرية وبرنامج الرحلة لحكام المواجهة على التوقف في الرباط، بدلا من اسطنبول على سبيل المثال لا الحصر، كما كانت عليه رحلة العودة؟ أم أن ذلك كان عن قصد لأمر في نفس يعقوب؟".

وأضافت أن "رئيس الجامعة الغربية لكرة القدم فوزي لقجع، أصبح مهووسا في الآونة الأخيرة بالمنتخب الجزائري، وبالضبط منذ تتويج محاربي الصحراء بكأس إفريقيا 2019، وبات يعمل كل ما بوسعه لتكسير الخضر في الكواليس على مستوى دواليب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، حيث أضحى هذا الأمر شغله الشاغل أكثر من الاهتمام بكرة القدم المغربية والمنتخب المغربي نفسه".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتهم فيها الإعلام الجزائري فوزي لقجع بمحاربة المنتخب الجزائري، فقد سبق لها أن اتهمته بالتسبب في الإقصاء المبكر للمنتخب الجزائري من نهائيات كأس إفريقيا التي احتضنتها الكاميرون.

يذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قدم شكاية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد الحكم الغامبي، واتهمه بالتسبب في إبعاد الجزائر عن نهائيات كأس العالم قطر 2022.