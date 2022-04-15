برشلونة يُودع الدوري الأوروبي بهزيمة صادمة على يد فرانكفورت

تعرض نادي برشلونة لهزيمة أمام نادي فرانكفورت في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ليُودع البطولة بعد أن كان الذهاب قد انتهى بنتيجة التعادل بهدفٍ لكل فريق.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب كامب نو قد بدأ عن طريق فيليب كوستيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 4، قبل أن يُضاعف رافاييل سانتوس تقدم الألمان بهدفٍ في الدقيقة 36.

وبحسب موقع سبورت 260 المختص، أكمل الفريق الألماني ثلاثيته المُبهرة في الدقيقة 67 بعد كرة ملعوبة لكوستيتش مهدها لنفسه قبل أن يُطلق تسديدة قوية لم ينجح مارك أندري تير شتيجن في إبعادها عن مرماه، وقلص بوسكيتس الفارق بهدفٍ من تسديدة رائعة في الدقيقة 90+1، قبل أن يُسجل ممفيس ديباي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 90+11، لتنتهي المُباراة بفوزٍ مُثير للفريق الألماني على أرض كامب نو.

وبدا هجوم فريق برشلونة بعيد عن المستوى المطلوب في هذا النوع من المُباريات، وكان الفريق الألماني هو الأخطر على مرمى الكتلان رغم استحواذ رجال تشافي على الكرة في أغلب فترات المُباراة.