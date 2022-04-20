بيع قميص الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا التاريخي في كأس العالم 1986 بأكثر من 7.2 مليون يورو

يعتبر هذا القميص، الأشهر لماردونا، حيث سجل به هدفه الخالد، بيده، في نصف نهائي المونديال أمام إنجلترا

كشف رئيس قسم المتعلقات الحديثة في دار (سوثبيز)برام واشتر، اليوم الأربعاء، أن سعر قميص الأسطورة الأرجنتينية، دييغو مارادونا التاريخي في كأس العالم 1986، الذي أقيم في المكسيك تراوح بين أربعة مليون وستة مليون جنيها استرلينيا حوالي 4.8 مليون وحوالي 7.2 مليون يورو.

وأوضح واشتر: "وصل اليوم عرض بأربعة مليون، اعتقد أن القطعة ستباع بسعر أعلى من التقديرات، وتصبح أثمن قطعة من عالم كرة القدم، تباع في المزادات".

وفتحت دار مزادات (سوثبيز) في لندن، المزاد، على أكثر قطعة مشهورة في عالم كرة القدم، وهي قميص مارادونا خلال ربع نهائي مونديال المكسيك 1986 بين إنجلترا والمكسيك.

وكان لاعب الوسط الإنجليزي السابق ستيف هودج قد طلب إلى مارادونا قميصه عقب المباراة، واحتفظ به حتى الآن وسبق أن أعاره للمتحف الوطني لكرة القدم في إنجلترا، قبل أن يقرر بيعه حاليا.

ويعتبر هذا القميص، الأشهر لماردونا، حيث سجل به هدفه الخالد، بيده، في نصف نهائي المونديال أمام إنجلترا، في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 للتانجو.