محمد صلاح يعزز ترتيبه في سباق الحذاء الذهبي

يواصل ليفاندوفسكي صدارته لترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي

نجح الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في كسر حالة النحس التي لازمته خلال الفترة الأخيرة فيما يخص تسجيل الأهداف، بعد صيام استمر 38 يومًا عن زيارة شباك المنافسين.

جاء هذا بعد ان استطاع صلاح أن يسجل هدفين في شباكه المفضلة أمام مانشستر يونايتد، ليرفع رصيده التهديفي ويحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا.

ويملك البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ متصدر هدافي الدوري الألماني، 32 هدفًا ليحتل صدارة البوندسليجا.

ويواصل ليفاندوفسكي صدارته لترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي بعد لقاءات منتصف الأسبوع التي غاب عنها الدوري الألماني، حيث يمتلك 64 نقطة من 32 هدفًا في الصدارة متقدمًا على الثنائي الإيطالي تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو متصدر هدافي الدوري الإيطالي والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

ويحتل النرويجي أوهي أومويوانفو لاعب مولدة المركز الرابع برصيد 49.5 نقطة من 33 هدفًا فيما يأتي الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 46 نقطة من 23 هدفًا.

ولم يُحسم الأمر بعد، حيث لا يزال هناك 4 جولات في الدوري الألماني و5 جولات في الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي والدوري الفرنسي لحسم جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.