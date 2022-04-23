الدوري الإنجليزي: ارسنال يفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية وسيتي يعزز الصدارة

سوبر هاتريك خيسوس يوسع الفارق بين مانشستر سيتي وليفروبل إلى 4 نقاط مؤقتًا

خسر نادي مانشستر يونايتد أمام مضيفه آرسنال 1-3 مساء السبت، في افتتاح الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وبهذا الفوز عزز أرسنال حظوظه بحجز بطاقة مؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتعميق جراح ضيفه مانشستر يونايتد الذي بات من الصعب عليه اللحاق بمنافسيه.

سجل أهداف اللقاء البرتغالي نونو تافاريش (3) وبوكايو ساكا (32 من ركلة جزاء) والسويسري غرانيت تشاكا (70)، وليونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد إلى صفوفه بعد غيابه عن المباراة السابقة بسبب وفاة مولوده الحديث (34)، فيما أهدر مواطنه برونو فرنانديش ركلة جزاء.

وعزّز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنكليزي الممتاز بفوزه الكبير على ضيفه واتفورد بخمسة أهداف لواحد اليوم السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وفرض البرازيلي غابريال جيسوس نفسه نجماً للمواجهة بتوقيعه لرباعية كاملة في الدقائق (4 و23 و49 من ركلة جزاء و53) في حين تكفّل الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري" بتسجيل الهدف الآخر للـ"سيتيزنس" (34).

وبهذا الفوز رفع سيتي رصيده إلى 80 نقطة في صدارة البريميرليغ بفارق أربع نقاط عن ليفربول الثاني الذي يواجه جاره إيفرتون غداً الأحد في موقعة قوية.