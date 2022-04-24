لأول مرة: لاعب شطرنج سعودي سينافس في بطولة العالم في إسرائيل

ويتوقع أن تجري في إسرائيل هذه البطولة بأوسع مشاركة حيث من المقرر أن يشارك فيها أكثر من 40 لاعباً رائداً

في خطوة تاريخية غير مسبوقة، من المقرر أن يشارك اللاعب السعودي فهد آل شمسان في مسابقات بطولة العالم للشطرنج في إسرائيل، ممثلا عن بلاده السعودية. ومما لا شك فيه أن هذه الخطوة باتت ممكنة إلى حد كبير بتأثير من اتفاقيات إبراهيم الموقعة بين إسرائيل وعدة دول عربية.

تستكمل جمعية الشطرنج الإسرائيلية بالتعاون مع بلدية أشدود، الاستعدادات لبطولة العالم للمعاقين، التي ستقام في أشدود بين الفترة من 8 إلى 16 أيار/مايو، بمشاركة العشرات من لاعبي الشطرنج من إسرائيل ودول العالم بما في ذلك بطل العالم الإسرائيلي أندريه جوربانوف.

ويتوقع أن تجري في إسرائيل هذه البطولة بأوسع مشاركة في تاريخ الحدث، حيث من المقرر أن يشارك فيها أكثر من 40 لاعباً رائداً في الشطرنج من جميع أنحاء العالم ومنها: صربيا، كرواتيا، إسرائيل، أوكرانيا، ألمانيا، فرنسا، روسيا، أذربيجان، أرمينيا، فيتنام، بولندا، بيلاروسيا، جمهورية التشيك. أما المشاركة الملفتة فسجلها لاعب الشطرنج السعودي فهد الشمسان الذي سيصنع التاريخ وينافس في البلاد.

ورغبة من المنظمين في تعريف أكبر عدد من الناس على لعبة الشطرنج سعت جمعية الشطرنج الإسرائيلية إلى التنسيق مع بلدية أشدود إلى التخطيط لحدث ضخم في جميع أنحاء المدينة بمشاركة المؤسسات التعليمية في المدينة والمجتمع المحلي.

ويقام حدث الشطرنج برعاية وزارة الثقافة والرياضة والوزير حيلي تروبر، وبلدية إشدود والجمعية الإسرائيلية للشطرنج.