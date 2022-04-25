بعد الهروب من طالبان فريق كرة القدم النسائي الافغاني يخوض اول مبارياته بأستراليا

تعادل الفريق الأفغاني النسائي مع فريق ملبورن فيكتوري بنتيجة 0-0 في مباراة افتتاحية ضمن مسابقة فيكتوريا للسيدات

بعد أن غادروا البلاد منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان العام المنصرم، لعب منتخب كرة القدم النسائي الأفغاني أمس الأحد أولى مبارياته، بمساعدة فريق ملبورن فيكتوري الذي يلعب في الدوري الأسترالي.

وتعادل الفريق الأفغاني النسائي مع فريق ملبورن فيكتوري بنتيجة 0-0 في مباراة افتتاحية ضمن مسابقة فيكتوريا لكبار السيدات.

تأتي هذه المباراة بعد أشهر فقط من إنقاذ 30 من اللاعبات والمدربين كجزء من عملية إجلاء أجرتها الحكومة الأسترالية حينما استعادت طالبان السيطرة على أفغانستان بعد 20 عاما، ما عرض الرياضة النسائية في البلاد مرة أخرى للخطر.

وكان المنتخب الأفغاني للسيدات قد تأسس عام 2007، ولعب أول مباراة دولية رسمية له عام 2010 ضد نيبال، وفاز بأول مباراة له على قطر 2-0 عام 2012.

وأدى صعود حركة طالبان وما تلاه من هروب للاعبات إلى انسحاب الفريق من مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للسيدات التي أقيمت بالهند في فبراير/شباط الماضي.

وكانت حركة طالبان قد أمرت شركات الطيران في البلاد، بمنع صعود نساء على متن الطائرات إذا لم يكن برفقتهن رجل من عائلتهنّ.

وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.