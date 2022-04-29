الأندية الأوروبية تعترض على التعديلات التي سيجريها اليويفا على دوري ابطال أوروبا بداية من 2024

سيمدد حجم بطولة دوري الأبطال بداية من موسم 2024-2025، لتشمل 36 فريقا بدلا من 32 فريقا في النظام الحالي

اعترضت روابط بطولات الدوريات المحلية في أوروبا التعديلات التي سيجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على دوري أبطال أوروبا بداية من 2024، خاصة زيادة عدد المباريات والاقتراح بتقديم مقعدين في البطولة لفريقين بناء على سجلهما التاريخي.

وقال رئيس روابط الدوري الأوروبية كلاوس طومسون في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة : "بطولات الدوري المحلية في أوروبا تمثل العمود الفقري لكرة القدم الأوروبية"وتابع : "هذه الزيادة (في عدد المباريات) ستدمر الأغلبية العظمى من الأندية وتخدم أندية قليلة فقط".

وأشار طومسون إلى أن "المعيار الرياضي" المطبق حاليا يجب أن يظل هو الطريق لتحديد المشاركين في البطولة الأوروبية البارزة وألا يعتمد التأهل للبطولة على تاريخ أداء الفرق في الماضي بالبطولات الأوروبية وليس طبقا للأداء في بطولات الدوري المحلية، ما يمثل أمانا للفرق الكبيرة حال تعثرها في الدوري المحلي.

وذكر اليويفا أنه سيمدد حجم بطولة دوري الأبطال بداية من موسم 2024-2025، لتشمل 36 فريقا بدلا من 32 فريقا في النظام الحالي، وأن تقام بنظام دوري وليس بنظام المجموعات، ليصل عدد المباريات فيها إلى 100 مباراة.