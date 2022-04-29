لاعبة الجودو الإسرائيلية تيمنا نيلسون تحصد ميدالية الذهبية ببطولة أوروبا المقامة في بلغاريا

أتصبح تيمنا نيلسون أول إسرائيلية تفوز بالبطولة بعد يائيل أراد في عام 1993

فازت الإسرائيلية تيمنا نيلسون ليفي بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للجودو في وزن -57 كلغ يوم الجمعة في صوفيا ، ضد الفرنسية سارة ليوني سيسيك بعد دقيقتين من بداية النزال، في ما فازت شيرا ريشوني بالميدالية البرونزية بذات البطولة، وبذلك تصبح تيمنا نيلسون أول إسرائيلية تفوز بالبطولة بعد يائيل أراد في عام 1993 كما فازت شيرا ريشوني بالميدالية البرونزية ببطولة أوروبا المقامة في بلغاريا.

وفاز اللاعبة تيمنا نيلسون ليفي البالغة من العمر 27 عامًا بالفعل بالميدالية الذهبية في 2021 تل أبيب غراند سلام ، والبرونزية في 2022 تل أبيب غراند سلام وأنطاليا - والميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2022.

وهنأ وزير الثقافة والرياضة حيلي تروبر اللاعبة تيمنا نيلسون ليفي، قائلا: "تهانينا لـتيمنا نيلسون ليفي التي أثبتت مرة أخرى أنها الأقوى بفوزها بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا. تيمنا أنت بطلة حقيقية، نحن فخورون جدا بك. نحن نثق بك ونفخر برياضييننا الإسرائيليين"