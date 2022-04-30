ليفربول يخطف صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا وينتصر على نيوكاسل

في الدقيقة 19، سجل نابي كيتا الهدف الأول لفريق ليفربول من مراوغة رائعة لحارس نيوكاسل يونايتد.

حقق فريق ليفربول فوزًا صعبًا على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

فاجأ فريق نيوكاسل نظيره ليفربول بأداء هجومي مع بداية اللقاء، بحثًا عن هدف مباغت للتقدم في المباراة. وسرعان ما تدارك ليفربول الأمر، وبدأ يتحكم فى الكرة ويسيطر على وسط الملعب فى مهمة البحث عن الهدف الأول.

وفى الدقيقة 8، سدد الغيني نابي كيتا نجم وسط ليفربول، صاروخية على مرمي نيوكاسل لكن تمر بجوار القائم.

وفي الدقيقة 19، سجل نابي كيتا الهدف الأول لفريق ليفربول من مراوغة رائعة لحارس نيوكاسل يونايتد.

وبالدقيقة 39، سجل نيوكاسل يونايتد هدف التعادل أمام ليفربول، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وسدد البرتغالي ديوجو جوتا رأسية قوية في الدقيقة 41 على مرمي نيوكاسل، لكن يتصدي لها حارس الأخير ويحرم الريدز من الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني، واصل ليفربول سيطرته على مجريات الأمور أمام نيوكاسل يونايتد، الذي اكتفي باللعب على الكرات المرتدة.

وفي الدقيقة 63، أهدر السنغالي ساديو ماني فرصة تسجيل الهدف الثاني لفريق ليفربول أمام نيوكاسل، بعد تمريرة متقنة من جوميز.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل، بالدقيقة 69 كبديل للسنغالي ساديو ماني.

وفي الدقيقة 90، أهدر محمد صلاح فرصة تسجيل الهدف الثاني لصالح فريق ليفربول أمام نيوكاسل، بعد إنفراد تام بحارس مرمي الأخير.

ظلت المباراة سجالا بين نيوكاسل وليفربول حتي نهايتها بفوز الريدز 1-0 وإقتناص 3 نقاط ثمينة من اللقاء.

بهذه النتيجة، يرفع فريق ليفربول رصيده للنقطة 82 وينتزع صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف برصيد 80 نقطة، وله مباراة بنفس الجولة عصر اليوم ضد ليدز يونايتد، فيما يتجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 43 في المركز التاسع.