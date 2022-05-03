English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • رياضة
  • ليفربول يواجه فياريال لضمان التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

ليفربول يواجه فياريال لضمان التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

i24news

دقيقة 1
احتفل محمد صلاح بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بين ليفربول ونوريتش سيتي وعلى ملعب أنفيلد في ليفربول بإنجلترا، يوم السبت 19 فبراير 2022.
AP Photo/Rui Vieiraاحتفل محمد صلاح بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بين ليفربول ونوريتش سيتي وعلى ملعب أنفيلد في ليفربول بإنجلترا، يوم السبت 19 فبراير 2022.

ليفربول يخشى مفاجآت فياريال ويسعى لحسم تأهله لنهائي دوري الأبطال

بحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، الليلة الثلاثاء، ضيفًا على نظيره فياريال الإسباني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وبجعبته هدفين نظيفين وضعاه على مشارف النهائي في موسم يبحث فيه عن تحقيق رباعية تاريخية.

Video poster

في المقابل يدخل فريق أوناي إيمري نصف النهائي وهو يتطلع لتقديم نفس المستوى التنافسي الذي سمح له بالإطاحة بيوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني من ثمن وربع نهائي البطولة على الترتيب.

وتبدو مهمة فياريال أصعب نظرا لأن النتيجة أثقل بعد خسارته بثنائية نظيفة كما أنه لم يظهر بصورة جيدة في ملعب أنفيلد أمام ليفربول. لكن الغواصات الصفراء تمكنت نوعا ما من العودة بأقل قدر ممكن من الأضرار على حساب عدم تهديد مرمى حارس الليفر مطلقا.

وتأهل فياريال إلى نصف النهائي وهو في أفضل حالاته أيضًا خلال هذا الموسم، حيث عاد مجددا في الدوري الإسباني وأشعل الصراع على المراكز الأوروبية.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق