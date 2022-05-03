ليفربول يواجه فياريال لضمان التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

ليفربول يخشى مفاجآت فياريال ويسعى لحسم تأهله لنهائي دوري الأبطال

بحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، الليلة الثلاثاء، ضيفًا على نظيره فياريال الإسباني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وبجعبته هدفين نظيفين وضعاه على مشارف النهائي في موسم يبحث فيه عن تحقيق رباعية تاريخية.

في المقابل يدخل فريق أوناي إيمري نصف النهائي وهو يتطلع لتقديم نفس المستوى التنافسي الذي سمح له بالإطاحة بيوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني من ثمن وربع نهائي البطولة على الترتيب.

وتبدو مهمة فياريال أصعب نظرا لأن النتيجة أثقل بعد خسارته بثنائية نظيفة كما أنه لم يظهر بصورة جيدة في ملعب أنفيلد أمام ليفربول. لكن الغواصات الصفراء تمكنت نوعا ما من العودة بأقل قدر ممكن من الأضرار على حساب عدم تهديد مرمى حارس الليفر مطلقا.

وتأهل فياريال إلى نصف النهائي وهو في أفضل حالاته أيضًا خلال هذا الموسم، حيث عاد مجددا في الدوري الإسباني وأشعل الصراع على المراكز الأوروبية.